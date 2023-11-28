В этом Путин видит свою главную задачу. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Главная задача Путина

Как отметил Геннадий Гудков, Путин понимает, что самостоятельно он не устоит. А когда мир одновременно следит за войной в Украине, ситуацией на Ближнем Востоке и так далее, российский диктатор этому очень радуется.

Кроме того, сейчас Путина можно назвать неформальным лидером диктаторских режимов. Он собирает возле себя лидеров таких стран как Иран, Северная Корея и других.

Он создает конфликты по всему миру, которые дестабилизируют ситуацию, отвлекают силы, средства, внимание. В этом он видит главную свою задачу. Он понимает, что самостоятельно ему будет тяжело выстоять,

– сказал он.

Гудков о замысле Путина: смотрите видео

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