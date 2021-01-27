Глава Кремля убежден, что Европа и Россия должны быть вместе. По мнению Владимира Путина, обе стороны являются "абсолютно естественными партнерами".

Источник: 24 канал

Как сказал Путин на форуме в Давосе, проходящем в онлайн-режиме, у Европы и России общая культура.

Важно Байден и Путин во время разговора имели серьезные разногласия по Украине, – Кремль

Речь Путина

Президент России убежден, что Западная Европа и Россия должны быть вместе, ведь имеют "одну цивилизацию". Он также отметил, что стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.

Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии... Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной,

– добавил Путин.

Заметим, что в ПАСЕ предлагают отказаться от санкций против России. В то же время в Ассамблее раскритиковали действия российских властей.

Критика ПАСЕ в сторону России

В частности, в ПАСЕ не поддерживают изменения в Конституцию России, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ и дополнительные шаги для незаконной аннексии Крыма.

Также осудили задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Почему тогда хотят снять санкции

Несмотря на это, проект предлагает не накладывать на России никаких санкции в ПАСЕ. В Ассамблее надеются на политический диалог. Однако голосовать за документ будут утром 28 января.