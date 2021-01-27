Любовь должна быть взаимной, – Путин заявил, что Европа и Россия должны быть вместе
Глава Кремля убежден, что Европа и Россия должны быть вместе. По мнению Владимира Путина, обе стороны являются "абсолютно естественными партнерами".
Источник: 24 канал
Как сказал Путин на форуме в Давосе, проходящем в онлайн-режиме, у Европы и России общая культура.
Важно Байден и Путин во время разговора имели серьезные разногласия по Украине, – Кремль
Речь Путина
Президент России убежден, что Западная Европа и Россия должны быть вместе, ведь имеют "одну цивилизацию". Он также отметил, что стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.
Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии... Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной,
– добавил Путин.
Заметим, что в ПАСЕ предлагают отказаться от санкций против России. В то же время в Ассамблее раскритиковали действия российских властей.
Критика ПАСЕ в сторону России
В частности, в ПАСЕ не поддерживают изменения в Конституцию России, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ и дополнительные шаги для незаконной аннексии Крыма.
Также осудили задержание российского оппозиционера Алексея Навального.
Почему тогда хотят снять санкции
Несмотря на это, проект предлагает не накладывать на России никаких санкции в ПАСЕ. В Ассамблее надеются на политический диалог. Однако голосовать за документ будут утром 28 января.
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