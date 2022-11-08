Во время посещения Путина площади ее оцепили. Российского диктатора сопровождала только охрана и немногочисленные журналисты.

Важно Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева и почтили Героев Небесной Сотни

СМИ пишут, что Путин осмотрел экспозицию из примерно 60 образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. После непродолжительной прогулки он заслушал хор, который пел только ему.

Эта прогулка главы Кремля показывает его страх. Ведь для того чтобы он выполз на улицу, весь периметр пришлось окружить, чтобы к бункерному диктатору ни в коем случае не подошли простые россияне.

Путин одиноко слушает хор: смотрите видео

Это очень контрастирует с происходящим в Украине. Владимир Зеленский, как и другие приезжающие в Украину мировые лидеры, не боится гулять по центру Киева. Охрана президента следит за безопасностью украинского лидера, однако никто не перекрывает кварталы.

Лидерство Путина слабое

Аналитики американского Института изучения войны говорят, что российский диктатор Владимир Путин слаб. Он стал зависим от двух террористических лидеров. Специалисты заявили, что Путин стал зависим от сил руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 каналу, что глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин существуют благодаря президенту России Владимиру Путину. На сегодняшний день они заинтересованы в том, чтобы глава Кремля оставался у власти.

Достойно внимания – Шейтельман заявил, что Путин зависит от Кадырова: смотрите видео