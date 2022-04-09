Джонсон и Зеленский прошлись по Крещатику, Майдану Незалежности, Аллее Героев Небесной Сотни. Владимир Зеленский показал гостю мемориал павшим героям.

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Прохожая подарила политикам керамических петушков

Во время прогулки к Президенту и главе правительства Великобритании подошла женщина и подарила керамических петушков.

К слову, такой же петушок, автором которого является Прокоп Бидасюк, стоял на том легендарном кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной оккупантами многоэтажке в Бородянке.

Фото этого шкафчика с петухом стало настоящим символом стойкости украинского народа.