Джонсон і Зеленський пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Володимир Зеленський показав гостю меморіал полеглим героям.

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Перехожа подарувала політикам керамічних півників

Під час прогулянки до Президента та очільника уряду Великої Британії підійшла жінка та подарувала керамічних півників.

Київ поки малолюдний та з частими повітряними тривогами. Але такий же красивий і вже без боїв у передмісті,

– розповів Володимир Зеленський у своєму телеграм каналі.

До слова, такий самий півник, автором якого є Прокоп Бідасюк, стояв на тій легендарній кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій окупантами багатоповерхівці в Бородянці.

Фото цієї шафки з півником стало справжнім символом стійкості українського народу.

Тим часом президент Володимир Зеленський вкотре подякував Джонсону за підтримку.

На жаль, наші герої і далі щодня гинуть на фронті в боротьбі з російськими окупантами, але з допомогою наших вірних друзів, як Велика Британія, ми щодня стаємо ближчими до перемоги. Дякую Борису Джонсону за візит та підтримку України. Переможемо, іншого шляху в нас немає!,

– сказав він.

Зеленський та Джонсон пройшлись центром Києва: дивіться відео