Під час відвідування Путіна площі її оточили. Російського диктатора супроводжувала лише охорона та нечисленні журналісти.

Важливо Зеленський і Джонсон пройшлися центром Києва та вшанували Героїв Небесної Сотні

ЗМІ пишуть, що Путін оглянув експозицію з приблизно 60 зразків військової техніки часів Великої Вітчизняної війни. Після нетривалої прогулянки він заслухав хор, який співав лише для нього.

Ця прогулянка очільника Кремля показує його страх. Адже для того, аби він виповз на вулицю, весь периметр довелося оточити, щоб до бункерного диктатора ні в якому разі не підійшли прості росіяни.

Путін самотньо слухає хор: дивіться відео

Це дуже контрастує з тим, що відбувається в Україні. Володимир Зеленський, як і інші світові лідери, які приїжджають в Україну, не боїться гуляти центром Києва. Охорона президента України стежить за безпекою українського лідера, однак ніхто не перекриває квартали.

Лідерство Путіна слабне

Аналітики американського Інституту вивчення війни кажуть, що російський диктатор Владімір Путін слабне. Він став залежним від двох терористичних лідерів. Фахівці заявили, що Путін став залежним від сил керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 каналу, що глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин існують завдяки президенту Росії Владіміру Путіну. На сьогодні вони зацікавлені в тому, щоб глава Кремля залишався при владі.

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