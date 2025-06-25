Свой последний бой он принял 14 июня на передовой позиции вблизи Константиновки Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также В боях за Украину погиб полицейский с Волыни Сергей Тлумач

Что известно о Владимире Середюке

Павшему Владимиру было всего 35 лет.

Он родился в Хмельницкой области. В рядах подразделений МВД и Национальной полиции служил с 2009 года. Впоследствии перешел в полицейский полк особого назначения (стрелкового) ГУНП в городе Киеве.

Находясь в боевой командировке в Донецкой области и выполняя задачи по отпору вооруженной агрессии России, Владимир Середюк отдал самое дорогое – собственную жизнь,

– написали в полиции.

Полицейский погиб в результате минометного обстрела.

Прощание с погибшим защитником состоялось 23 июня. Родные, друзья, коллеги и собратья пришли в Михайловский Златоверхий собор, чтобы провести его в последний путь.

Прощание с Владимиром Середюком / фото Нацполиции

Последним местом упокоения Владимира Середюка стала Аллея Героев столичного кладбища.

У него осталась жена Мария, сыновья Максим и Никита.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Владимира Середюка. Вечная память защитнику Украины.