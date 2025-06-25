Свой последний бой он принял 14 июня на передовой позиции вблизи Константиновки Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно о Владимире Середюке
Павшему Владимиру было всего 35 лет.
Он родился в Хмельницкой области. В рядах подразделений МВД и Национальной полиции служил с 2009 года. Впоследствии перешел в полицейский полк особого назначения (стрелкового) ГУНП в городе Киеве.
Находясь в боевой командировке в Донецкой области и выполняя задачи по отпору вооруженной агрессии России, Владимир Середюк отдал самое дорогое – собственную жизнь,
– написали в полиции.
Полицейский погиб в результате минометного обстрела.
Прощание с погибшим защитником состоялось 23 июня. Родные, друзья, коллеги и собратья пришли в Михайловский Златоверхий собор, чтобы провести его в последний путь.
Прощание с Владимиром Середюком / фото Нацполиции
Последним местом упокоения Владимира Середюка стала Аллея Героев столичного кладбища.
У него осталась жена Мария, сыновья Максим и Никита.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Владимира Середюка. Вечная память защитнику Украины.