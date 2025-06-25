Свій останній бій він прийняв 14 червня на передовій позиції поблизу Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
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Що відомо про Володимира Середюка
Полеглому Володимиру було всього 35 років.
Він народився на Хмельниччині. У лавах підрозділів МВС та Національної поліції служив з 2009 року. Згодом перейшов до поліцейського полку особливого призначення (стрілецького) ГУНП у місті Києві.
Перебуваючи у бойовому відрядженні на Донеччині та виконуючи завдання з відсічі збройної агресії Росії, Володимир Середюк віддав найдорожче – власне життя,
– написали у поліції.
Поліцейський загинув унаслідок мінометного обстрілу.
Прощання із полеглим захисником відбулося 23 червня. Рідні, друзі, колеги та побратими прийшли до Михайлівського Золотоверхого собору, аби провести його в останню путь.
Прощання із Володимиром Середюком / фото Нацполіції
Останнім місцем спочину Володимира Середюка стала Алея Героїв столичного кладовища.
У нього залишилася дружина Марія, сини Максим та Нікіта.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Володимира Середюка. Вічна пам'ять захиснику України.