Свій останній бій він прийняв 14 червня на передовій позиції поблизу Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про Володимира Середюка

Полеглому Володимиру було всього 35 років.

Він народився на Хмельниччині. У лавах підрозділів МВС та Національної поліції служив з 2009 року. Згодом перейшов до поліцейського полку особливого призначення (стрілецького) ГУНП у місті Києві.

Перебуваючи у бойовому відрядженні на Донеччині та виконуючи завдання з відсічі збройної агресії Росії, Володимир Середюк віддав найдорожче – власне життя,

– написали у поліції.

Поліцейський загинув унаслідок мінометного обстрілу.

Прощання із полеглим захисником відбулося 23 червня. Рідні, друзі, колеги та побратими прийшли до Михайлівського Золотоверхого собору, аби провести його в останню путь.

Прощання із Володимиром Середюком / фото Нацполіції

Останнім місцем спочину Володимира Середюка стала Алея Героїв столичного кладовища.

У нього залишилася дружина Марія, сини Максим та Нікіта.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Володимира Середюка. Вічна пам'ять захиснику України.