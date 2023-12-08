На одного предателя меньше: скончался фигурант "Миротворца" военный комиссар Сак Шингирий
Во временно оккупированном Крыму скончался фигурант сайта "Миротворец" и уголовного дела военный комиссар города Саки Владимир Шингирий.
Об этом сообщил так называемый глава Сак Александр Овдиенко у себя в телеграмм-канале. Шингирий был ответственен за "военно-патриотическую работу" среди крымской молодежи.
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Боевой офицер награжден государственными наградами, всю свою жизнь посвятил служению Отчизне и людям. Активный житель города, член Совета родителей. Вел большую военно-патриотическую работу среди молодежи города,
– написал Овдиенко сообщая о смерти оккупанта.
Что известно о Шингирии
В 2020 году прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила Шингирию о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны по факту проведения призывных кампаний среди жителей Сак оккупированного Крыма на службу в российскую армию.
Он также 3 2017 находится в базе сайта "Миротворец" как "предатель родины" и "пособник российских оккупантов".