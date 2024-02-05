Зеленский отметил, что там он провел совещание о состоянии дел в Кировоградской области. Он также заслушал доклады руководителей региона и военных.

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Зеленский приехал в Кировоградскую область

Глава государства подчеркнул, что Кировоградская область – один из тех регионов, который активно помогает стране выстоять как экономически, так и безопасно. В частности, область восстанавливает потенциал своих предприятий.

Обсудили вопросы помощи внутренне перемещенным лицам, почти 90 тысяч из которых остались жить в Кировоградской области. Важно сохранение и создание рабочих мест,

– рассказал Зеленский.

Зеленский прибыл в Кропивницкий / Видео с телеграм-канала Владимира Зеленского

Президент также отметил, что отдельно он пообщался с местными властями и военными по защите объектов критической инфраструктуры, а также усилению противовоздушной обороны области. По словам Зеленского, важным является наращивание систем радиоэлектронной борьбы.

Президент посетил раненых военных

Также во время своего визита Зеленский во время своего визита посетил одно из медучреждений Кропивницкого, где проходят лечение наши защитники, которые получили тяжелые ранения во время боев с российскими оккупантами на востоке Украины, в частности в районе Работино и Вербового.

Глава государства пообщался с воинами и вручил им награды. В частности, он отметил военнослужащих государственными наградами: орденами "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине".

Спасибо вам за службу. Вы молодцы, вы – герои. Желаю вам скорейшего выздоровления,

– сказал президент.

Президент посетил наших защитников в медучреждении / Видео с телеграм-канала Владимира Зеленского

Зеленский побывал "на нуле" в Работино