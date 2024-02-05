Зеленський зазначив, що там він провів нараду щодо стану справ у Кіровоградській області. Він також заслухав доповіді очільників регіону та військових.

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Зеленський приїхав у Кіровоградську область

Глава держави наголосив, що Кіровоградщина – один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Зокрема, область відновлює потенціал своїх підприємств.

Обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам, майже 90 тисяч яких залишилися жити на Кіровоградщині. Важливе збереження та створення робочих місць,

– розповів Зеленський.

Зеленський прибув у Кропивницький / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Президент також зазначив, що окремо він поспілкувався з місцевою владою та військовими щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також посилення протиповітряної оборони області. За словами Зеленського, важливим є нарощування систем радіоелектронної боротьби.

Також під час свого візиту Зеленський відвідав один із медзакладів Кропивницького, де проходять лікування наші захисники, які зазнали важких поранень під час боїв із російськими окупантами на сході України, зокрема в районі Роботиного та Вербового.

Глава держави поспілкувався з воїнами та вручив їм нагороди. Зокрема, він відзначив військовослужбовців державними нагородами: орденами "За мужність" III ступеня та медалями "За військову службу Україні".

Дякую вам за службу. Ви молодці, ви – герої. Бажаю вам якнайшвидшого одужання,

– сказав Президент.

Президент відвідав наших захисників у медзакладі / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Зеленський побував "на нулі" у Роботиному