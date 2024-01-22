Встреча прошла в дружелюбной атмосфере. В частности, украинский лидер прокомментировал многие вопросы, которые волнуют украинцев. Одной из тем стали вызовы, стоящие перед Украиной и Польшей.

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Зеленский подчеркнул, что там, где есть сложности, при нормальных отношениях – с уважением друг к другу – можно одержать большие общие победы. В частности, речь идет о логистике и агропромышленном комплексе. Там очень большие перспективы, потому что агропромышленный комплекс очень быстро развивается в Украине.

Россия – вызов, Беларусь – риск

Украинский лидер подчеркнул, что, к сожалению, сегодня Россия – вызов. Беларусь – риск. В то же время, и эти сложности могут стать победой Украины и Польши. Страны могут развиваться в безопасности. В частности, заниматься кибербезопасностью, а также – необходимо совместное производство оружия.

Зеленский заметил, что враг боится технологий. Их нужно иметь, чтобы защитить себя.

Туск в свою очередь заявил, что Польша должна быть надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом. Он подчеркнул, что сейчас в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов. В то же время, проблемы нужно урегулировать как можно быстрее и делать это в дружеской манере.