Зустріч минула у приязній атмосфері. Зокрема, український лідер прокоментував чимало питань, які хвилюють українців. Однією з тем стали виклики, які постають перед Україною та Польщею.

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Зеленський наголосив, що там де є складнощі, при нормальних стосунках – з повагою одне до одного – можна здобути великі спільні перемоги. Зокрема, мовиться про логістику та агропромисловий комплекс. Там – дуже великі перспективи, бо агропромисловий комплекс дуже швидко розвивається в Україні.

Росія – виклик, Білорусь – ризик

Український лідер наголосив, що, на жаль, сьогодні Росія є викликом. Білорусь – ризиком. Водночас і ці складнощі можуть стати перемогою України та Польщі. Країни можуть розвиватися у безпеці. Зокрема, займатися кібербезпекою, а також – потрібне спільне виробництво зброї.

Зеленський зауважив, що ворог боїться технологій. Їх потрібно мати, аби могти захистити себе.

Туск своєю чергою заявив, що Польща має бути найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом. Він наголосив: наразі в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів. Водночас проблеми потрібно врегульовувати якнайшвидше й робити це у дружній манері.