Украина потеряла более двух третей ПВО за 2000 – 2019 годы, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2000 по 2019 год Украина потеряла большинство своих систем ПВО. Из 225 комплексов, которые были в 1992 году, к 2019 осталось лишь около 60.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

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Большинство ПВО Украина потеряла до полномасштабной войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение 2000 – 2019 годов Украина потеряла большинство своих систем противовоздушной обороны.

По словам главы государства, в 1992 году Украина имела 225 систем ПВО. К 2000-му осталось около 168, а уже к 2019 году - только около 60.

Мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. И понять, какая сейчас защита у россиян. Наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что ВСУ эффективно уничтожают вражеские ПВО, в частности С-14 и другие системы, и это – "сложная, но правильная работа".