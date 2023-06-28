Прежде Владимир Зеленский сделал акцент на последствиях ракетного удара по Краматорску. Глава государства в обращении подчеркнул, что сообщники России будут наказаны.

Читайте также Зеленский выступил в Раде по случаю Дня Конституции: о чем говорил президент

Россия убила 11 человек в Краматорске

Прежде всего – по вчерашнему российскому удару по Краматорску. Сегодня весь день продолжались работы на месте теракта. К сожалению, количество погибших увеличилось. Российские ракеты унесли жизни 11 наших людей, среди них – три ребенка. Мои соболезнования родным. Травмированы и ранены более 60 человек,

– отметил президент.

Обращение Зеленского от 28 июня: смотрите видео

Он добавил, что СБУ совместно со спецназовцами задержали корректировщика. Он помог российским ракетам попасть в пиццерию в городе. Глава государства подчеркнул, что разбор завалов продолжается, и там все еще могут быть люди.

"Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то коллаборантов. О них все ясно. Это люди без человечности", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждый сообщник врага должен отвечать перед всем международным сообществом. Сам же корректировщик проходит по статье о государственной измене. Он может сесть за решетку до конца своей жизни.

Украина ужесточает санкции

По словам Владимира Зеленского, в Украине продолжают работу над ужесточением санкций против России и сообщников страны-агерсора. По словам главы государства, враг должен чувствовать, что "цена их террора для них будет только увеличиваться".

Он подчеркнул, что глобальная юридическая работа продолжится. Ее будут осуществлять для того, чтобы международные инструменты наказывали как российских террористов, так и саму страну-навоз.

Владимир Зеленский также напомнил свое обращение к Верховной Раде по случаю Дня Конституции. Глава государства говорил о справедливости.

Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины – фундаментального документа, определяющего курс нашего государства на десятилетие,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что соответствующий документ необходим нашему государству. И что все страны мира должны знать, какова "наша национальная цель и что мы видим окончанием этой войны, как мы собираемся жить после" нее.

Он также отчитался о своем дне

Кроме того, глава государства поздравил всех с Днем Конституции, а мусульман Украины и мира также с началом праздника Курбан-Байрам.

Глава государства напоследок поблагодарил всех, кто воюет и работает ради нашего государства. Он поблагодарил каждого и каждую, "кто сейчас в боях, на боевых постах и позициях". А еще выразил благодарность воинам за новое продвижение вперед.