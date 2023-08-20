Имеем прорывный результат, – Зеленский в обращении о шведских самолетах Gripen

Президент Украины, находясь с визитом в Швеции, записал очередное обращение к украинским. Вашему вниманию самое важное из сказанного главой государства.

Глава государства начал свое обращение с того, что весь день работал в Швеции. Он отметил, что оружие для наших защитников – главное, и что удалось добиться важных результатов.

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Еще больше техники для ВСУ

Владимир Зеленский отметил, что говорится о бронированной технике CV-90. По его словам, это "прекрасные машины" и "именно то, что нужно на фронте".

Он добавил, что важны не только поставки оружия от партнеров, но и его производство в Украине. Президент отметил, что удалось договориться со Швецией об изготовлении CV-90 в нашем государстве.

Все мощное, что служит нам сейчас, мы должны локализовать и производить. Так и сделаем,

– подчеркнул он.

Но это еще не всё. Также речь идет об Archer для украинских артиллеристов. По словам главы государства, наши военные уже проходят обучение в Швеции. Владимир Зеленский добавил, что работают, чтобы этих систем было больше в Украине.

Не обошел он вниманием также вопрос современной авиации. Глава государства добавил, что "очень стараемся увеличить возможности военной авиации".

Это одна из самых сложных задач, но я уверен: мы ее выполним. Сейчас есть прорывной результат относительно Gripen – классных, современных шведских боевых самолетов. Наши воины уже начинают их тестировать,

– добавил он.

Глава государства отметил, что Украина шаг за шагом, переговоры за переговорами приближаются к тому моменту, когда эти самолеты появятся в небе над нашей страной. Он добавил, что говорил об этом с премьер-министром Швеции, а также представителями парламентских партий. Зеленский поблагодарил за понимание потребностей нашего государства, а также отметил, что "работаем над началом этапа по тренировкам наших ребят".

Он обратил внимание на то, что вместе с первой леди Еленой Зеленской побывали на аудиенции у Короля Швеции Карла XVI Густава и Королевы Сильвии. Ее он назвал "хорошей и содержательной". Он поблагодарил за поддержку Украины, наших земляков, понимание того, через что нам приходится проходить.

Число пострадавших возросло

Сегодня разные лидеры, представители государств, международных организаций осудили очередной чрезвычайно подлый российский удар по Украине, по нашему Чернигову. Я благодарен каждому и каждому в мире, кто сегодня выразил соболезнования Украине, нашему народу,

– добавил он.

Глава государства отметил, что погибли от рук россиян семь человек в Чернигове. Среди них маленькая 6-летняя Софийка. Он выразил соболезнования родным. Что касается раненых, то их 144. В частности, 15 детей.

Президент подчеркнул, что россияне атаковали ракетой по самому центру города. И сделали это в православный праздник – Преображение Господне.

Президент отметил, что спасательную операцию проводили 140 человек. Речь идет о медиках, сотрудниках "экстренки", военных и местных властях. Все они работали как один механизм.

Он поблагодарил всех и каждого, кто спасал жизнь детям и взрослым. Особо отметил фельдшеров "экстренки" Людмилу Копыш и Вячеслава Прохоренко, работников ГСЧС Сергея Костенко, Владислава Соколенко, Юрия Овруцкого, Валерия Моргацкого, Алексея Марченко и Виктора Довженко, а также полицейских Андрей Вовка и Андрей Зеляка.

Глава государства выразил уверенность, что наши военные ответят на теракт, который совершила Россия.