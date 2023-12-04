Обычно президент во время обращения говорит на разные темы, таким образом подводя итоги дня. Вот и в этот раз Зеленский затронул многие вопросы – работу мобильных групп ВСУ, рекорды "Укрзализныци", решения Международной морской организации и доклад руководителя Службы внешней разведки.

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Насколько эффективно работают мобильные группы ПВО

Только за минувшую ночь во время очередного налета "Шахедов" удалось уничтожить 18 дронов. Большинство. И большинство из уничтоженных – результат именно мобильных огневых групп. Так и должно быть. Я благодарю всех, кто тренирует воинов таких групп и кто работает для их обеспечения всем необходимым,

– указал Зеленский.

Он сказал, что минувшей ночью мобильные огневые группы в Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях хорошо отработали по российскому железу.

"Я благодарен вам лично, ребята, и всем остальным, кто каждый день и каждую ночь – на дежурстве в разных наших регионах. Также отмечу воинов Воздушных сил – наших лётчиков, инженеров, зенитчиков и подразделения ПВО Сухопутных войск. Ваша внимательность, воины, и точность – это стойкость всего нашего государства и наших городов", – говорит президент.

"Укрзализныця" установила рекорд

Только за ноябрь 2023 года "Укрзализныця" смогла перевезти 14 миллионов тонн грузов. Как отметил Зеленский, это рекордный показатель с начала полномасштабной войны. Хорошую работу железные дороги фиксируют на экспортных и импортных направлениях, а также во внутренних перевозках.

Президент сказал, что благодарен всему коллективу "Укрзализныци", всем нашим транспортникам, всем, кто работает в украинских портах. Еще выразил благодарность "всем тем странам и народам, которые реально поддерживают европейские "Пути солидарности", созданные, чтобы помочь народу, который противостоит агрессии".