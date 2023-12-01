Новый состав Совета Международной морской организации был избран 1 декабря. Ассамблея исключила оттуда Россию. Страны не будет в составе на 2024-2025 годы.

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Что об этом сказал Зеленский

Президент Украины назвал это решение справедливым и выразил благодарность всем членам Международной морской организации за столь ответственный шаг.

"Справедливое решение, ведь никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия", – сказал Зеленский.

Обратите внимание! Международная морская организация – это специализированный орган ООН, который занимается безопасностью судоходства. Деятельность организации направлена на отмену дискриминационных действий, которые могут наносить ущерб торговому судоходству.

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