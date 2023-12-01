Новий склад Ради Міжнародної морської організації обирали 1 грудня. Відтак Асамблея виключила звідти Росію. Країни не буде у складі на 2024 – 2025 роки.

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Що про це сказав Зеленський

Президент України назвав це рішення справедливим і висловив вдячність усім членам Міжнародної морської організації за такий відповідальний крок.

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія", – сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Міжнародна морська організація – це спеціалізований орган ООН, який опікується безпекою судноплавства. Діяльність організації спрямована на скасування дискримінаційних дій, які можуть завдавати шкоди торговельному судноплавству.

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