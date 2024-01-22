В понедельник 22 января Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Его текста пока нет на сайте Верховной Рады.

Читайте также: "Что круче, чем семья Гринкевичей в СИЗО?": в сети потролили экс-жениха Сони Морозюк

Правительство встретилось с бизнесом: что известно

Сегодня члены правительства встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть, действительно, сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между членами правительства, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей – стойкостью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО,

– сказал президент.

Совещания насчет замороженных российских средств и сотрудничества с партнерами

Состоялось совещание относительно российских активов, которые заморожены в разных юрисдикциях. По словам главы государства, средства следует использовать для защиты от российской агрессии. Это "добавит прочности нашей позиции – позиции справедливости".

Другое совещание касалось дальнейшей работы с партнерами на январь и до конца февраля.

"Украина должна быть и будет на повестке дня мира. Готовим необходимые переговоры и документы", – подчеркнул президент.

Зеленский подробно рассказал о результатах встречи с Туском

Украинский президент охарактеризовал визит премьер-министра Польши как очень продуктивный.

"Мы с господином премьер-министром Туском сегодня очень содержательно говорили по всем вопросам, которые есть между нашими государствами – между Украиной и Польшей – и на уровне европейских институций", – сказал он.

Польша предоставит оборонный пакет. Также политики говорили о совместном производстве оружия и об увеличении возможностей Украины в использовании польской техники и систем вооружений.

Конечно, подробно говорили о политическом взаимодействии. О том, что все проблемы между Украиной и Польшей можно преодолеть между нами – на уровне наших государств. Уверен, что и критические ситуации на границе – блокировку, – которые ощутимо ослабляют солидарность сейчас, мы можем преодолеть, можем найти прагматичные выходы из любых критических ситуаций,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Польшу за присоединение к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности Украины.

"И начинаем работу над двусторонним договором о безопасности. Подробно обсудили наше движение в Евросоюз, наши ожидания от саммита НАТО в этом году. Польша может помочь. И, кстати, очень важно, что опыт Польши и премьер-министра Туска лично – опыт в отношениях с европейскими институтами – может значительно усилить наши действия, наши решения. Мы будем использовать. Договорились о формате", – подытожил президент Украины.

Ранее Дональд Туск сказал, что Украина и Польша договорились по вопросу блокады границы.