Начал глава государства с того, что рассказал о Ставке, проведенной 26 января. Он отметил, что главная тема – фронтовая ситуация. Заслушал доклады о каждом направлении. А также об оборонных операциях и активных действиях.

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Отечественного вооружения становится больше

"Каждый в Украине знает, где сейчас наиболее интенсивно. Авдеевка, Марьинка, Купянское направление, южные направления– к каждому максимальное внимание", – подчеркнул он.

По словам президента, проанализировали на Ставке вопросы, относящихся к снарядам. Речь идет о восполнении дефицитов, поставке в войска, а также договоренности с партнерами и собственное производство.

Очень важно: украинское производство оружия, снарядов показывает положительную динамику. Я благодарен всем, кто привлечен, каждому и каждому, кто работает ради наших собственных возможностей – в Украине,

– добавил президент.

Он отметил, что отдельно обсудили защиту Украины от российского воздушного террора. Речь как о приграничных городах, так и фронтовые позиции. Наше государство работает над тем, чтобы нарастить количество систем ПВО, соответствующих боеприпасов для обороны от авианалетов и ракетных ударов со стороны врага.

"В контроле в небе во многом ответ о контроле на земле", – подчеркнул глава государства.

Также глава государства провел совещание по поводу работы с партнерами в ЕС и отношения с государствами-соседями. Он подчеркнул, что рациональность в отношениях– приоритет. следовательно, наше государство готовит ответные шаги.

Кроме того, провел совещание по финансовой ситуации, работы налоговой, налоговых поступлений Обсуждали отчет за прошедшую неделю, а также приоритеты в этом году.

Главное для государства и всего общества – чтобы у каждого из украинских предпринимателей были возможности для более активной экономической работы. А значит, и для того, чтобы украинские бюджеты могли больше ориентироваться на силы своей экономики,

– отметил он.

Президент добавил, что государство, государственные институты, каждый из должностных лиц обязаны делать все возможное, чтобы способствовать легальному, "белому" бизнесу.

"Я благодарен всем нашим предпринимателям, каждому и каждой в Украине, кто остается в государстве, сохраняет свои компании и рабочие места. Достойные рабочие места в Украине, работа каждого предприятия, которое остается в легальном поле, – это одна из ключевых основ украинской силы", – добавил президент.

Старт Всеукраинской экономической платформы

Владимир Зеленский отметил, что 26 января дали старт созданию нового механизма коммуникации с предпринимателями. И говорится не только о тех, кто наиболее заметен. Президент отметил, что учреждают Всеукраинскую экономическую платформу.

На нем представят малый, средний и крупный бизнес. А также разные регионы нашего государства. А еще – инвесторов, и релоцированные предприятия.

"Сделано в Украине" – это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, работающих на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающих рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе,

– отметил президент.

Он добавил, что правительство совместно с Офисом Президента, областные государственные администрации и эксперты должны организовать работу платформы. По его словам, Главная задача – чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение поддерживалось операционными решениями. Тем, что государственные институты делают или изменяют, а также тем, что создаст новую, нормальную историю отношений. В частности, речь идет об отношениях между правоохранителями и предпринимателями.

Требуем большей уверенности для бизнеса и большей легальной, "белой" экономики для Украины. Требуем больше украинских производств, больше украинского продукта разных отраслей,

– отметил он.

Глава государства добавил, что подписал указы, которые позволят создать такой коммуникационный механизм – Совет по предпринимательству, – как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинскую платформу для активизации предпринимательства и украинского продукта.

Напоследок Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто дерется и работает ради Украины. Всем нашим людям, нашему обществу во всем его многообразии. Он поблагодарил каждого и каждую, кто понимает, что приближает к завершению войны постоянное усиление Украины. Речь идет о справедливом завершении – украинской победой!