Почнав глава держави з того, що розповів про Ставку, проведену 26 січня. Він зазначив, що головна тема – фронтова ситуація. Заслухав доповіді про кожен напрямок. А також про оборонні операції та активні дії.

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Вітчизняного озброєння стає більше

"Кожен в Україні знає, де зараз найбільш інтенсивно. Авдіївка, Мар'їнка, Куп'янський напрямок, південні напрямки – до кожного максимальна увага", – наголосив він.

За словами президента, проаналізували на Ставці питання, які стосуються снарядів. Мовиться про заповнення дефіцитів, постачання у війська, а також домовленості з партнерами та власне виробництво.

Дуже важливо: українське виробництво зброї, снарядів демонструє позитивну динаміку. Я вдячний усім, хто залучений, кожному й кожній, хто працює заради наших власних можливостей – в Україні,

– додав президент.

Він зазначив, що окремо обговорили захист України від російського повітряного терору. Мовиться як про прикордонні міста, так і фронтові позиції. Наша держава працює над тим, щоб наростити кількість систем ППО, відповідних боєприпасів для оборони від авіанальотів і ракетних ударів з боку ворога.

"У контролі в небі багато в чому відповідь щодо контролю на землі", – наголосив глава держави.

Також глава держави провів нараду щодо роботи з партнерами в ЄС та відносин із державами-сусідами. Він підкреслив, що раціональність у відносинах – пріоритет. Відтак, наша держава готує відповідні кроки.

Крім того, провів нараду щодо фінансової ситуації, роботи податкової, податкових надходжень. Обговорювали звіт за минулий тиждень, а також пріоритети у цьому році.

Головне для держави й усього нашого суспільства – щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи. А отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки,

– зазначив він.

Президент додав, що держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов'язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, "білому" бізнесу.

"Я вдячний усім нашим підприємцям, кожному й кожній в Україні, хто залишається в державі, зберігає свої підприємства та робочі місця. Достойні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, яке залишається в легальному полі, – це одна з ключових основ української сили", – додав президент.

Старт Всеукраїнської економічної платформи

Володимир Зеленський зазначив, що 26 січня дали старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І мовиться не лише про тих, хто найбільш помітний. Президент зазначив, що засновують Всеукраїнську економічну платформу.

На ній представлять малий, середній і великий бізнес. А також різні регіони нашої держави. А ще – інвесторів, і релоковані підприємства.

"Зроблено в Україні" – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі,

– зазначив президент.

Він додав, що уряд спільно з Офісом Президента, обласними державними адміністраціями та експертами мають організувати роботу платформи. За його словами, головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування підтримувалося операційними рішеннями. Тим, що державні інституції роблять або змінюють, а також тим, що створить нову, нормальну історію відносин. Зокрема мовиться про відносини між правоохоронцями та підприємцями.

Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, "білої" економіки для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей,

– зазначив він.

Глава держави додав, що підписав укази, які дозволять створити такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та українського продукту.

Наостанок Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто б'ється та працює задля України. Усім нашим людям, нашому суспільству у всьому його різноманітті. Він подякував кожному та кожній, хто розуміє, що наближає завершення війни постійне посилення України. Мовиться про справедливе завершення – українською перемогою!