Президент Украины свое обращение начал с того, что отметил,, что сегодня был долгий день. Прежде всего глава государства выразил благодарность защитникам неба, которым удалось сбить все ракеты, выпущенные на Киев.

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Украине нужны системы ПВО

Более 30. В частности, баллистика. Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь. Стоит это сделать. Стоит защищать жизни. "Петриоты" и другие системы сейчас нужны именно в Украине, для наших городов и общин,

– подчеркнул он.

Вместе с тем Владимир Зеленский отметил, что российский террористический удар свидетельствует о том, что санкции против путинской системы недостаточны. Он подчеркнул, что каждая российская ракета содержит компоненты, которые произведены в других государствах, а не в России.

Например, в ракетах Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов.

А в "Кинжале" – не менее 49 типов таких компонентов.

По его словам, значительная их часть – то, что изготавливают компании свободного мира. Детали, которые через "серые" схемы завозят в Россию. Поэтому обязательно следует блокировать подобные схемы и тех, кто это поддерживает. Он добавил, что необходимо больше санкций.

Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций. Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно значительно больше. Только сегодня и только в ракетах, примененных против Киева, было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги и у мира есть соответствующие рычаги,

– добавил он.