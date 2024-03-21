Президент України своє звернення почав з того, що наголосив на тому, що сьогодні був довгий день. Передовсім глава держави висловив вдячність захисникам неба, котрим вдалося збити всі ракети, випущені на Київ.

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Україні потрібні системи ППО

Понад 30. Зокрема, балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є в партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. "Петріоти" та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад,

– наголосив він.

Разом з тим Володимир Зеленський наголосив, що російський терористичний удар свідчить про те, що санкції проти путінської системи недостатні. Він підкреслив, що кожна російська ракета містить компоненти, які вироблені в інших державах, а не у Росії.

Наприклад, у ракетах Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів.

А в "Кинджалі" – щонайменше 49 типів таких компонентів.

За його словами, значна їх частина – те, що виготовляють компанії вільного світу. Деталі, які через "сірі" схеми завозять до Росії. Тому обов'язково слід блокувати подібні схеми та тих, хто це підтримує. Він додав, що необхідно більше санкцій.

Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі,

– додав він.

Президент додав, що цього дня провів кілька нарад з військовими, керівниками розвідок. Зокрема обговорювали посилення нашого захисту від російського терору, а також активні дії проти російських загарбників. Володимир Зеленський наголосив, що "ми готуємо хороші, ефективні речі".