О чем говорил президент

Сначала – Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ровенская, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина. Многое уже сделано – и по фортификациям, и по минированию границы. Но есть еще несколько поручений для военных. Очень важных.

Конечно, много энергетических вопросов, а также социальных, образовательных. Впереди учебный год, и сейчас приоритет – нормальное, не дистанционное обучение для детей всюду, где это возможно благодаря укрытиям. Есть поручение правительства Украины ускориться с помощью в построении укрытий.

По энергетике – в большинстве наших регионов есть значительные возможности для создания новой генерации. Уже есть кредитные и грантовые программы, есть различные формы поддержки от наших партнеров – большинство общин могут найти для себя такие варианты, чтобы обеспечить людям большую энергетическую способность.

На уровне всего государства мы работаем над защитой энергообъектов – все сроки по конкретным объектам, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны быть соблюдены. Это будет критерий и для некоторых кадровых вопросов.

Говорили сегодня и о том, как добавить в частности Волыни больше экономических и транспортных возможностей. Регион имеет значительный потенциал, который сейчас еще не реализуется. Это и транзит через границу, и развитие в самой Волынской области. Область и правительство вместе должны подготовить соответствующие шаги, соответствующие решения.

Здесь, сейчас в Ровенской области, я посетил госпиталь, где помогают нашим воинам. Спасибо каждому врачу, каждой нашей медицинской сестре – всем, кто возвращает к жизни наших защитников. Также провели сегодня и областное заседание Конгресса местных и региональных властей. Благодарен всем руководителям общин, всем руководителям украинских компаний, которые стараются сохранять рабочие места для наших людей, создают новые. Я благодарю всех наших людей в каждой общине Украины, кто качественно делает свое дело, кто помогает всей нашей стране защищаться и увеличивать возможности Украины.