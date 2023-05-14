Об этом президент заявил в интервью итальянским СМИ. Зеленский рассказал, как раньше пытался найти диалог с Путиным, однако это не дало результатов, пишет 24 Канал.

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"Через год он придет убивать нас снова"

Украинский лидер вспомнил, как в 2019 году, когда стал президентом, искал возможности для диалога с Путиным в надежде на окончание войны.

Мы долго решали, потому что он (Путин – 24 Канал), извините, как принцесса, не мог никак найти формат, в котором нам встретиться,

– рассказал Зеленский.

Также добавил, что тогда делал все, чтобы разговаривать. Общались как по телефону, так и на встрече в рамках Нормандского формата. Тогда даже обменяли часть людей. Также договорились не стрелять, соблюдать режим прекращения огня. Однако без провокаций с российской стороны не обошлось.

"Ежедневные провокации. Ранения одного человека, убили одного человека. Я ему звонил и говорю, что это не может быть случайность, там снайперы. С оккупированной территории идут снайперы. Они шли вдоль всей границы... Все знали, что они пригоняли этот спецназ, снайперов с других территорий, где они воюют. И это было сафари: они им давали тренироваться на нас, на живых людях", – объяснил президент.

Он добавил, что после этого диалога уже не было. Зеленский рассказал, что сделал много запросов в Кремль и звонил всем государствам. В частности, Израилю, США, Германии, Великобритании, Франции. Глава государства отметил, что просил всех, хотел поговорить по телефону. Сказал, что увеличиваются обстрелы, количество погибших на контактных линиях, что идет серьезная угроза и может быть эскалация.

С кем говорить? С Кем? Он ничего не желает! Для него это шутка. Теперь, когда он видит, что стал слабее, Россия словно что-то ищет, чтобы успокоить все государства, чтобы не вводились санкции, чтобы нам не помогали. Он может сделать какой-нибудь дипломатический шаг. Но после этого, поверьте мне, через год он придет нашествием убивать нас снова. Он не понимает, что происходит. Он неадекватный человек,

– подытожил Владимир Зеленский.

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Обратите внимание! Украинский лидер также исключил возможность посредничества между Украиной и Россией. Подчеркнул, что нужно разработать план действий по справедливому миру.