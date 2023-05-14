Про це президент заявив в інтерв'ю італійським ЗМІ. Зеленський розповів, як раніше намагався знайти діалог з Путіним, однак, це не дало результатів, пише 24 Канал.

Дивіться також Повернення територій недостатньо, – Зеленський пояснив, чим для нього є перемога

"Через рік він прийде вбивати нас знову"

Український лідер пригадав, як у 2019 році, коли став президентом, шукав можливостей для діалогу з Путіним, сподіваючись на закінчення війни.

Ми довго вирішували, бо він (Путін – 24 Канал), вибачте, як принцеса, не міг ніяк знайти формат, у якому б нам зустрітися,

– розповів Зеленський.

Також додав, що тоді робив усе, аби мати розмову. Спілкувалися як телефоном, так і на зустрічі у межах Нормандського формату. Тоді навіть обміняли частину людей. Також домовилися не стріляти, дотримуватися режиму припинення вогню. Однак, без провокацій з російської сторони не обійшлося.

"Щоденні провокації. Поранення однієї людини, вбили одну людину. Я йому дзвонив і кажу, що це не може бути випадковість, там снайпери. З окупованої території ідуть снайпери. Вони йшли вздовж усього кордону… Усі знали, що вони приганяли цей спецназ, снайперів з інших територій, де вони воюють. І це було сафарі: вони їм давали тренуватися на нас, на живих людях", – пояснив президент.

Він додав, що після цього діалогу вже не було. Зеленський розповів, що зробив багато запитів у Кремль та дзвонив усім державам. Зокрема, Ізраїлю, США, Німеччині, Великій Британії, Франції. Глава держави зазначив, що просив усіх, хотів поговорити телефоном. Та сказав, що збільшуються постріли, кількість загиблих на контактній лінії, що йде серйозна загроза і може бути ескалація.

З ким говорити? З Ким?! Він нічого не хоче! Для нього це жарт. Тепер, коли він бачить, що став слабшим, Росія немов щось шукає, щоб заспокоїти всі держави, щоб не впроваджувалися санкції, щоб нам не допомагали. Він може зробити якісь дипломатичний крок. Але після цього, повірте мені, через рік він прийде навалою вбивати нас знову. Він не розуміє, що відбувається. Він неадекватна людина,

– підсумував Володимир Зеленський.

Читайте також Нікуди не проникаю, – Зеленський жорстко відповів на запитання про "плани напасти на Росію"

Зверніть увагу! Український лідер також виключив можливість посередництва між Україною та Росією. Підкреслив, що потрібно розробити план дій для справедливого миру.