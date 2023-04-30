Как оказалось, работать переводчиком у президента – нелегко. Об этом стало известно из нового выпуска спецпроекта Дмитрия Комарова.
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Переводчик Зеленского рассказал о самом сложном моменте
Переводчик Зеленского – Андрей – признался, что самое главное в его работе – это ответственность.
Иногда есть вещи, которые ты боишься сказать неправильно. Ты даже боишься это переводить. Иногда даже трясет от того, что ты должен сказать,
– рассказал Андрей.
По его словам, самый страшный и сложный момент в его работе был во Львове, когда встречались Зеленский и президент Турции Эрдоган. Андрей рассказал, что в тот момент на них очень много всего навалилось, в том числе и на самого переводчика.
"Тогда сломалась аппаратура. Сначала переводчик должен перевести с турецкого на английский язык, а ты должен с английского на украинский. То есть ты должен дольше держать это, это двойной перевод", – признался Андрей.
Зеленский показал, какие сувениры хранит в своем кабинете
В интервью Дмитрию Комарову Владимир Зеленский показал, что именно хранит в своем рабочем кабинете. Так, там есть символический подарок в виде танка от командующего сухопутными войсками Александра Сырского.
Также у Зеленского есть подарок от певца Пола Дэвида Хьюсона (Боно). В кабинете президента он оставил свою гитару.
Украинская теннисистка Элина Свитолина подарила Зеленскому свою победную ракетку. Также у президента есть подарок от боксера Александра Усика – каменная боксерская перчатка.