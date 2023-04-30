Як виявилось, працювати перекладачем у президента – нелегко. Про це стало відомо з нового випуску спецпроєкту Дмитра Комарова.

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Перекладач Зеленського розповів про найскладніший момент

Перекладач Зеленського – Андрій – зізнався, що найголовніше в його роботі – це відповідальність.

Іноді є такі речі, які ти боїшся сказати неправильно. Ти навіть боїшся це перекладати. Іноді аж трусить від того, що ти маєш сказати,

– розповів Андрій.

За його словами, найстрашніший та найскладніший момент у його роботі був у Львові, коли там зустрічалися Зеленський та президент Туреччини Ердоган. Андрій розповів, що в той момент на них дуже багато всього насипалось, зокрема й на самого перекладача.

"Тоді зламалася апаратура. Спочатку перекладач має перекласти с турецької на англійську мову, а ти маєш з англійської на українську. Тобто ти маєш довше тримати це, це подвійний переклад", – зізнався Андрій.

Зеленський показав, які сувеніри зберігає у своєму кабінеті

В інтерв'ю Дмитру Комарову Володимир Зеленський показав, що саме зберігає у своєму робочому кабінеті. Так, там є символічний подарунок у вигляді танку від командувача сухопутних військ Олександра Сирського.

Також Зеленський має подарунок від співака Пола Девіда Г'юсона (Боно). У кабінеті президента він залишив свою гітару.

Українська тенісистка Еліна Світоліна подарувала Зеленському свою переможну ракетку. Також у президента є подарунок від боксера Олександра Усика – кам'яна боксерська рукавиця.