Зеленский поздравил украинских спортсменов и тренеров с Днем физической культуры и спорта

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечают День физической культуры и спорта. Свою благодарность украинским спортсменам выразил Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спортсменам, тренерам, работникам спортивного сектора по случаю Дня физической культуры и спорта. Соответствующая публикация появилась на официальном телеграмм-канале главы государства.

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Слова благодарности президента Украины

Даже во время войны украинские спортсмены достигают успехов на международной арене. Это подтвердили прошедшие Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже.

Сегодня день благодарности всем украинским спортсменам, тренерам, командам поддержки за всю ту гордость, которую украинцы чувствуют, когда сине-желтый флаг поднимается на мировых спортивных площадках,

– говорится в поздравлении Зеленского.

Зеленский поздравил с Днем физической культуры и спорта / фото с телеграмм-канала президента Украины

Президент Украины не забыл вспомнить всех работников физкультуры и спорта, которые "учат детей здоровому образу жизни, учат спорту".

"За каждой спортивной победой – работа и надежды многих людей. Часто бывает, что мы не видим их эмоций, переживаний. Но без их труда не бывает спортивных достижений. Так же не бывает большого спорта без ежедневной работы учителей физической культуры, спортивных секций, школ, клубов – всей спортивной инфраструктуры страны", – отметил Зеленский.

Также Зеленский отдельно поблагодарил "всех наших украинских спортсменов, тренеров, каждого и каждой, кто старается, несмотря на все, развивать украинский спорт, всем, кто популяризирует спорт".

Отметим, что в Украине День физической культуры и спорта официально отмечают начиная с 1994 года. Праздник пропагандирует здоровый образ жизни и чествует всех, кто ценит и уважает занятия спортом.