Официальный двухдневный рабочий визит в Германию начался 11 июля. Он продлится 2 дня.

Заметьте У Зеленского рассказали, как идет подготовка к встрече с Байденом

Владимир Зеленский встретится со Штайнмайером и Меркель

Владимир Зеленский уже прибыл в Германию. У него запланированы встречи с:

президентом Франком-Вальтером Штайнмайером;

канцлером Германии Ангелой Меркель;

председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

В ОП рассказывали, что президент поедет в Германию, чтобы решить несколько вопросов. В частности идет речь об усилении роли Германии в нормандском формате и в установлении мира на Донбассе.

Также должны поговорить о "Северном потоке-2". Президент отметит важность остановки строительства газопровода.

Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот трубопровод вредит как Украине, так и европейским странам,

– заявил пресс-секретарь президента Никифоров.

Кстати, в Германии сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель будет говорить с президентом Владимиром Зеленским о России, Донбассе и реформах. Встреча политиков запланирована на 12 июля.

Обратите внимание! Германия выступает за запуск "Северного потока-2". Однако немецкое правительство уверяет, что хочет, чтобы Украина продолжала поставлять газ после начала работы газопровода.

Кстати, по последним сообщениям СМИ, Германия наработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2".

Более того, немецкое издание Handelsblatt сообщило, что газопровод в обход Украины завершен уже на 98%. Строительство российского проекта могут завершить уже в августе 2021 года.

Что предшествовало визиту президента в Германию