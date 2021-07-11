Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква рассказал в интервью изданию. Он отметил, что информация об отмене встречи глав США и Украины не соответствует действительности.

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Зеленский таки полетит в США

Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было – это телефонные разговоры Байдена и Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом США,

– отметил Жовква.

Он отметил, что визит состоится, а команда президента готовит его с повышенной ответственностью.

Детали подготовки визита президента в США

Жовква также рассказал, что во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений.

В частности, будут поднимать вопрос безопасности и обороны, ситуации в оккупированных Россией частях Донбасса.

"Идет коммуникация в этом на соответствующих уровнях – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны", – заверил заместитель главы ОП.

Будут говорить об экономическом сотрудничестве, новых экономических проектах, повышении товарооборота, который до пандемии коронавируса составлял до 4 миллиардов долларов имеет все шансы в дальнейшем расти.

Встреча Зеленского и Байдена в США: что известно