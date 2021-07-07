Чего Зеленский ожидает от встречи с Байденом

Украина чувствует двухпартийную поддержку и благодарна США за нее. Об этом Зеленский заявил в Вильнюсе на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом науседой.

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Ожидаем конкретики, понимания, вопроса: обороны, безопасности, экономики. По всем трем направлениям мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать,

– сказал украинский лидер.

Что известно о предстоящей встрече президентов

Во время телефонного разговора 7 июня глава Белого дома пригласил Зеленского посетить США.

Президент Украины в твиттере написал, что поедет в Вашингтон в июле 2021 года. Однако конкретная дата пока неизвестна. Он подчеркнул, что очень ждет встречи с американским коллегой.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главное во время встречи политиков – сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. По его словам, президенты обсудят либо прямое участие в "нормандском формате", либо параллельный трек, который будет пересекаться с нормандским форматом.

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