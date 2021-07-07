Чого Зеленський очікує від зустрічі з Байденом

Україна відчуває двопартійну підтримку і вдячна США за неї. Про це Зеленський заявив у Вільнюсі на пресконференції із президентом Литви Гітанасом Науседою.

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Очікуємо конкретики, розуміння, питання: оборони, безпеки, економіки. За всіма трьома напрямками ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати,

– сказав український лідер.

Що відомо про майбутню зустріч президентів

Під час телефонної розмови 7 червня очільник Білого дому запросив Зеленського відвідати США.

Президент України у твітері написав, що поїде у Вашингтон у липні 2021 року. Однак конкретна дата наразі невідома. Він наголосив, що дуже чекає на зустріч з американським колегою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головне під час зустрічі політиків – зробити новий крок у питаннях взаємодії з нашими партнерами у сфері безпеки та оборони, інвестицій і торгівлі. За його словами, президенти обговорять або пряму участь у "нормандському форматі", або паралельний трек, який перетинатиметься з нормандським форматом.

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