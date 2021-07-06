Про це в ефірі програми "Теории заговора" розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Поступки Кремлю можуть вплинути на позицію США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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"Американці доволі успішно намагаються створити союз – так званий тихоокеанський НАТО – який наразі називають "союзом четвірки" – Індії, Японії, Австралії та США, які протистоять Китаю", – сказав Піонтковський.

За його словами, відповідна ініціатива настільки успішна, що наразі рейтинги та популярність США в Індії становлять 80%, те ж саме в Японії – країни розуміють, що тільки США разом з ними можуть захистити цей регіон від агресії Китаю.

Зустріч у Вашингтоні буде важливою не лише для України

Проте Андрій Піонтковський пояснив, що мало хто зможе довіритися гарантіям США щодо протистояння Китаю, якщо вони відступлять перед Росією.

Саме тому роль Володимира Зеленського під час зустрічі з Джо Байденом буде історична. Він може попросити підтримки у союзників, а у Вашингтоні його підтримає переважна більшість Конгресу, вважає російський публіцист.

"Це потребує мужності, енергії та рішучості, протистояти цьому лобі. І ніхто не знає, в той день, коли Зеленський туди (у Вашингтон – 24 канал) прибуде, на боці кого тоді буде Байден. Якщо буде потрібно, то треба протистояти і Байдену. Це позиція, від якої Україна не може відступити", – сказав Піонтковський.

Інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео 24 каналу

Візит Зеленського до США: коротко