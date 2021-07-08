Сейчас это обсуждают руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом на одном из украинских телеканалов сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

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США может присоединиться к переговорам по Донбассу

Как напомнила Верещук, Ермак поговорил по телефону с Нуланд в июне относительно переговоров по Донбассу.

Ермак говорил с Нуланд о присоединении США к одному из форматов переговоров по Донбассу. Или к нормандскому, или и к нормандскому, и к минскому, или к новому формату, который предложат. Результат будет, я надеюсь, после поездки Зеленского в Вашингтон,

– подчеркнула Верещук.

Кроме этого, нардеп надеется, что Германия одобрит вступление в переговоры США. Немецкая позиция может стать ясна после визита канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон.

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Верещук отметила, что Меркель понимает, что в Украине нет мира из-за России. "Поэтому я думаю, что вступление США в переговоры по Донбассу должно приветствоваться госпожой Меркель", – считает депутат.

Напомним! Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что нормандский формат необходимо перезагрузить.

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