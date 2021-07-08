Наразі це обговорюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Про це на одному з українських телеканалів повідомила нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

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США може долучитись до переговорів по Донбасу

Як нагадала Верещук, Єрмак поговорив телефоном з Нуланд у червні щодо переговорів по Донбасу.

Єрмак говорив із Нуланд про долучення США до одного з форматів переговорів по Донбасу. Або нормандського, або і нормандського, і мінського, або нового формату, який запропонують. Результат буде, я сподіваюся, після поїздки Зеленського до Вашингтона,

– наголосила Верещук.

Окрім цього, нардепка надіється, що Німеччина схвалить долучення до переговорів США. Німецька позиція може стати зрозумілою після візиту канцлерки Ангели Меркель до Вашингтона.

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Верещук зауважила, що Меркель розуміє, що в Україні немає миру через Росію. "Тому я думаю, що долучення США до переговорів по Донбасу має вітатися пані Меркель", – вважає депутатка.

Нагадаємо! Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що нормандський формат необхідно перезавантажити.

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