Про це заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква розповів у інтерв'ю виданню. Він наголосив, що інформація про скасування зустрічі глав США та України не відповідає дійсності.

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Це спекуляції. Не було ніяких скасувань. А от що було – це дві телефонні розмови Байдена і Зеленського. Не так багато лідерів уже мали змогу двічі поговорити з президентом США,

– зазначив Жовква.

Він наголосив, що візит відбудеться, а команда президента готує його з підвищеною відповідальністю.

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Жовква також розповів, що під час цього візиту українська сторона планує обговорити широкий спектр двосторонніх відносин.

Зокрема, порушуватимуть питання безпеки та оборони, ситуації в окупованих Росією частинах Донбасу.

"Триває комунікація щодо цього на відповідних рівнях – керівник Офісу Президента Андрій Єрмак постійно спілкується з офіційними представниками американської сторони", – запевнив заступник глави ОП.

Говоритимуть про економічну співпрацю, нові економічні проєкти, підвищення товарообігу, який до пандемії коронавірусу становив до 4 мільярдів доларів має всі шанси надалі зростати.

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