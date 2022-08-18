Зеленский рассказал о результатах визита во Львов и поблагодарил жителей города за прием
18 августа 2022 , 21:14Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о своем визите во Львов и поделился результатами трехсторонних переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутерришем.
18 августа, во время своего традиционного обращения, в первую очередь Владимир Зеленский поблагодарил Львов и его жителей за поддержку и гостеприимство. Об этом сообщает 24 канал.
Что Зеленский делал во Львове
По словам президента, в первую очередь он навестил раненых защитников Украины, которые проходят лечение в госпитале. Также он почтил память погибших военных, отдавших свою жизнь за свободу нашей страны.