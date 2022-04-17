Указ президента

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. 11 июня 2020 года Владимир Зеленский назначил его на должность командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины.

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Присвоить военное звание вицеадмирала контрадмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе.

Возможные причины

Причины такого решения не сообщается в указе. Но это произошло спустя несколько дней после потопления флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва".

Вицеадмирал Военно-морское звание высшего офицерского состава флота. Оно выше ранга контрадмирала, но ниже адмирала и соответствует званию генерал-лейтенанта в сухопутных войсках.

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