Указ президента

Відповідний указ опублікований на сайті президента. 11 червня 2020 року Володимир Зеленський призначив його на посаду командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України,

– йдеться в указі.

Можливі причини

Причин такого рішення не повідомляється в указі. Але це сталося через кілька днів після потоплення флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва".

Віцеадмірал Військово-морське звання вищого офіцерського складу флоту. Воно вище за ранг контрадмірала, але нижче адмірала та відповідає званню генерал-лейтенанта в сухопутних військах.

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