Хотя ранее в Украине уже были подобные случаи. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, отметив, что сейчас Зеленский одним лишь решением может доказать, что действительно ничего не знал о действиях генпрокурора.

Зеленский затягивал с отставкой Кравченко

Шабунин подчеркнул, что не видит четкого объяснения действий президента Украины. Ранее он отстранил Венедиктову за неделю до голосования в парламенте, это не новая выдумка. Поэтому остается вопрос – почему он не поступил так же с Кравченко.

Похоже, что он ждал, пока генпрокурор подпишет эти "смешные подозрения" и устроит весь этот цирк. У меня нет другого объяснения,

– сказал он.

Руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" также отметил, что ему трудно представить, что Зеленский ничего не знал о деятельности Кравченко и позволил ему сбежать.

"Я придерживаюсь версии, что все это согласовано и запущено с разрешения Зеленского, но можно было бы обсуждать это до того, как Зеленский отстранил Кравченко своим решением. Этот постоянный обман уже надоел", – подчеркнул он.

В то же время, по мнению Шабунина, у Зеленского сейчас есть один выход – он должен заставить своих депутатов проголосовать за зарегистрированный закон об изменении процедуры назначения генерального прокурора.

Шабунин высказал предположение, почему Зеленский затягивал с отставкой Кравченко: смотрите видео