Хоча раніше в Україні вже були схожі випадки. Про це 24 Каналу розповів керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, зауваживши, що зараз Зеленський лише одним рішенням може довести, що справдні нічого не знав про дії генпрокурора.

Зеленський зволікав з відставкою Кравченка

Шабубін підкреслив, що не має чіткого пояснення дій президента України. Раніше він відсторонив Венедіктову за тиждень до голосування парламенту, це не нова вигадка. Тому залишається питання – чому він не зробив так з Кравченком.

Виглядає так, що він чекав, поки генпрокурор підпише ті "смішні підозри" й влаштує весь цей цирк. У мене немає іншого пояснення,

– сказав він.

Керівник ГО "Центр протидії корупції" також зазначив, що йому важко уявити, що Зеленський нічого не знав щодо діяльності Кравченка і дав йому втекти.

"Я прихильник історії, що це все погоджено і запущено з дозволу Зеленського, але можна було б дискутувати до того, як Зеленський відсторонив Кравченка своїм рішенням. Цей постійний обман уже набрид", – наголосив він.

Водночас на думку Шабуніна, у Зеленського зараз є один вихід – він має змусити своїх депутатів проголосувати зареєстрований закон про зміну процедури призначення генерального прокурора.

Шабунін припустив, чому Зеленський зволікав з відставкою Кравченка: дивіться відео