Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что подписание скандального закона было довольно странным. Однако президент отреагировал довольно быстро.

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Что предусматривает законопроект Зеленского?

Общественный деятель отметил, что законопроект Зеленского – это возвращение к тому времени, который был перед подписанием закона №12414. То есть после голосования за него, которое должно состояться 31 июля, мы вернемся к тому, что было до 22 июля.

Возникает риторический вопрос – для чего это все было? Довольно серьезная история для Украины, мы получили немало негатива. Однако то, что президент быстро изменил свое решение и решил вернуться к первоочередному формату, очень хорошо. Он услышал общественное недовольство и критику,

– подчеркнул Клочок.

В то же время 48 депутатов зарегистрировали новый законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП в Верховной Раде. Общественный деятель отметил, что фин фактически не отличается от законопроекта Зеленского.

Итак, если депутаты проголосуют за эту законодательную инициативу, это не только вернет ситуацию, но и несколько "охладит закулисный диалог" западных партнеров с украинской властью.

"Я вижу еще один положительный момент. Было много нареканий на работу антикоррупционных органов. Многие участники акции выходили не столько в поддержку НАБУ и САП, как за то, чтобы в Украине не было концентрации власти и авторитаризма. Эта история станет поводом для проведения аудита на эффективность НАБУ и САП как конкурентных правоохранительных систем", – сказал он.

Однако Клочок добавил, что законопроекты нардепов и Зеленского решают только ситуативную проблему и не дает ответа на глобальные вопросы о работе всех правоохранительных систем и судов.