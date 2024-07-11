20:01, 11 июля

Байден заявил, что за последние несколько месяцев баланс на фронте в Украине "сместился". В то же время, по его словам, украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов в Харьковской области, а также наносить врагу значительные потери.

И это дало понять, что Россия не победит в Украине. Украина победит,

– заявил американский лидер.