20:01, 11 липня

Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". Водночас, за його словами, українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе,

– заявив американський лідер.