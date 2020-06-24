Когда Зеленский выйдет из самоизоляции: известна дата
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, выйдет из самоизоляции. Из-за коронавируса у его жены Елены Зеленской он последние две недели работал в особом режиме.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии РБК-Украина.
К слову Коронавирус у Елены Зеленской: в каком состоянии первая леди
По ее словам, тесты на коронавирус показали отрицательный результат, а Зеленский чувствует себя хорошо.
К слову, Зеленский уже выходил из Офиса Президента 24 июня и общался с шахтерами-митингующими. Он пообещал решить вопрос с задолженностью по зарплате.
Что известно о коронавирусе у Елены Зеленской
- 12 июня стало известным, что супруга президента Елена Зеленская заболела коронавирусом. Тогда у нее не было никаких симптомов.
- 16 июня первую леди пришлось госпитализировать в больницу Киева.
- Зеленская уверяла, что не знает, где она могла подхватить болезнь. Мол, постоянно пользовалась средствами индивидуальной защиты и минимизировала любые контакты.
- Сейчас течение болезни Елены Зеленской соответствует пневмонии средней степени тяжести