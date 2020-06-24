Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, выйдет из самоизоляции. Из-за коронавируса у его жены Елены Зеленской он последние две недели работал в особом режиме.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии РБК-Украина.

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По ее словам, тесты на коронавирус показали отрицательный результат, а Зеленский чувствует себя хорошо.

К слову, Зеленский уже выходил из Офиса Президента 24 июня и общался с шахтерами-митингующими. Он пообещал решить вопрос с задолженностью по зарплате.

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