Коли Зеленський вийде з самоізоляції: відома дата
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, вийде з самоізоляції. Через коронавірус у його дружини Олени Зеленської він останні два тижні працювати в особливому режимі.
Про це повідомила прессекретар президента Юлія Мендель в коментарі РБК-Україна.
До слова Коронавірус в Олени Зеленської: в якому стані перша леді
За її словами, тести на коронавірус показали негативний результат, а Зеленський почуває себе добре.
До слова, Зеленський вже виходив з Офісу Президента 24 червня і спілкувався з шахтарями-мітингувальниками. Він пообіцяв розв'язати питання із заборгованістю по зарплаті.
Що відомо про коронавірус в Олени Зеленської
- 12 червня стало відомом, що дружина президента Олена Зеленська захворіла на коронавірус. Тоді в неї не було жодних симптомів.
- 16 червня першу леді довелося госпіталізувати у лікарню Києва.
- Зеленська запевняла, що не знає, де вона могла підхопити хворобу. Мовляв, постійно користувалася засобами індивідуального захисту й мінімізувала будь-які контакти.
- Наразі перебіг хвороби Олени Зеленської відповідає пневмонії середнього ступеня важкості