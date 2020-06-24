Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, вийде з самоізоляції. Через коронавірус у його дружини Олени Зеленської він останні два тижні працювати в особливому режимі.

Про це повідомила прессекретар президента Юлія Мендель в коментарі РБК-Україна.

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За її словами, тести на коронавірус показали негативний результат, а Зеленський почуває себе добре.

До слова, Зеленський вже виходив з Офісу Президента 24 червня і спілкувався з шахтарями-мітингувальниками. Він пообіцяв розв'язати питання із заборгованістю по зарплаті.

Що відомо про коронавірус в Олени Зеленської