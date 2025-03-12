"Не буду нарушать Конституцию": Зеленский сказал, какие "красные линии" Украины

Президент Владимир Зеленский объяснил, что является "красными линиями" для Украины. В частности, он заявил, что не будет признавать оккупированные территории российскими.

А также добавил, что за эти земли сражались и погибали украинские защитники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского, который транслирует "Общественное Новости".

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Что заявил Зеленский о "красных линиях"

Глава государства говорит, что он, как президент, и украинцы, как граждане своей страны, не будут нарушать Конституцию. Вместо этого они будут защищать суверенитет и независимость государства.

Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно, но сегодня мы воюем за нашу независимость и поэтому признавать любые оккупированные территории российскими мы не будем,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что Украина не забудет обо всех ранениях и смертях, которые случились во время полномасштабного вторжения и объясняет, что именно это является "главной красной линией". А также убеждает, что российские военные преступления не останутся безнаказанными.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие в войне с Россией. Глава государства объясняет, что такое решение приняли для того, чтобы разрушить российские нарративы о том, что якобы она не стремится к миру.