Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что на переговорах стороны могут подписать соглашение о прекращении огня, что будет выгодным нашей стране. Кроме того, действующая администрация США, несмотря на резкие заявления Дональда Трампа, меняет геополитику, что может принести пользу Украине.

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Что означают заявления Зеленского

По словам руководителя Центра, такие слова президента описывают реальность Украины, в которой она сейчас оказалась.

Мне это заявление указывает на то, что мы подходим очень близко к формализации этих договоренностей. Пока нарабатывают рамочные договоренности, которые лягут в основу для переговоров по подготовке будущего соглашения о прекращении войны,

– подчеркнул он.

Сейчас стоит обратить внимание на то, что США не предоставляет Украине достаточно военной помощи, а Европа не готова к увеличению финансирования нашей страны и увеличению ВПК.

Учитывая то, что Россия не сможет еще долгое время вести войну с такой интенсивностью, как сейчас, для всех стран, кроме Украины, выгодно заморозить войну.

Поэтому сейчас и звучат такие заявления. Ситуация подходит к условной дате, когда будет подписано соглашение об остановке огня. Затем начнутся миротворцы и гарантии,

– объяснил Клочок.

Между тем Трампа, в частности в Кремле, опасаются. Хотя президент США пока не готов поставлять оружие в большом количестве нашей стране, а его победа на выборах состоялась в результате "успешной" политики демократов, он меняет геополитику. Это шанс для Украины изменить ситуацию.

Именно поэтому подписание соглашения о перемирии – едва ли не самый удачный шаг для Украины. Это не означает, что мы ставим точку,

– сказал руководитель Центра.

Кстати, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук высказал мнение о том, Кремлю не подходит ни вариант вступления Украины в НАТО, ни предоставление нашей стране в обмен на членство в Альянсе ядерного оружия. Россия, по его словам, также не планирует садиться за стол переговоров.